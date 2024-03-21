Одесситам повысили размер компенсации за разрушенное жилье — кому именно
Размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
Компенсация жильцам дома
По словам мэра Одессы, вскоре уже будет подписан договор с Кабинетом министров Украины об изменении коэффициентов компенсации по программе "єВідновлення". Так, его повысили с 523 долларов за квадратный метр до 657 долларов для 5-комнатных и 691 долларов для 2-комнатных квартир.
Подготовка демонтажа
Напомним, что 15 марта в городском совете состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета. Во время него единогласно было утверждено решение о полном демонтаже тех этажей дома на Добровольского, которые были разрушены в результате ракетных обстрелов Одессы 2 марта. Эти работы планируется начать уже завтра, 21 марта.
Прочие выплаты одесситам
Ранее мы сообщали, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они могут получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.
Также мы писали, что жители многоэтажки в Одессе, пострадавшей от удара российского дрона 2 марта, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.
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