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Одесситам повысили размер компенсации за разрушенное жилье — кому именно

21 марта 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситам повысили размер компенсации за разрушенное жилье — кому именно
Разрушена многоэтажка. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

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По словам мэра Одессы, вскоре уже будет подписан договор с Кабинетом министров Украины об изменении коэффициентов компенсации по программе "єВідновлення". Так, его повысили с 523 долларов за квадратный метр до 657 долларов для 5-комнатных и 691 долларов для 2-комнатных квартир.

Подготовка демонтажа

Напомним, что 15 марта в городском совете состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета. Во время него единогласно было утверждено решение о полном демонтаже тех этажей дома на Добровольского, которые были разрушены в результате ракетных обстрелов Одессы 2 марта. Эти работы планируется начать уже завтра, 21 марта.

Прочие выплаты одесситам

Ранее мы сообщали, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они могут получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.

Также мы писали, что жители многоэтажки в Одессе, пострадавшей от удара российского дрона 2 марта, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.

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