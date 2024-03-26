В Одесі розпочали демонтаж зруйнованої частини будинку на Добровольського — деталі

Зруйнована 2 березня внаслідок ракетного удару багатоповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У місті розпочались роботи з демонтажу пошкодженої частини будинку на Добровольського. 18 квартир багатоповерхівки були цілком зруйновані внаслідок ракетного обстрілу Одеси 2 березня.

Про це повідомляє міський голова на своєму телеграм-каналі.

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Демонтажні роботи

В повідомленні йдеться про те, що наразі уже підписаний договір з підрядною організацію та розпочатий процес знесення зруйнованих конструкцій. Йдеться про повний демонтаж 18 квартир, які були знищені внаслідок обстрілу.

"Буде демонтовано всі конструкції зруйнованих квартир. Ми розбираємо, підсилюємо стіни та надалі плануємо укріплювати саму будівлю", — зазначив Геннадій Труханов.

Демонтаж постраждалих будівель в Одесі

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одеси 24 січня до житлового будинку на проспекті Шевченка потрапили уламки російського БпЛА. Найбільше постраждав саме другий поверх, тож було ухвалено рішення про повний його демонтаж.

Компенсації за зруйноване житло

Раніше ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.

Також ми писали, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.

Додамо, що мешканці багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала від удару російського дрона 2 березня, отримають нове житло. Йдеться про квартири від забудовників, кошти на які будуть виділені з обласного бюджету.