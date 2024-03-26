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В Одессе начали демонтаж разрушенной части дома на Добровольского — детали

26 марта 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе начали демонтаж разрушенной части дома на Добровольского — детали
Разрушенная 2 марта в результате ракетного удара многоэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В городе начались работы по демонтажу поврежденной части дома на Добровольского. 18 квартир многоэтажки были полностью разрушены в результате ракетного обстрела Одессы 2 марта.

Об этом сообщает городской голова на своем телеграмм-канале.

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Демонтажные работы

В сообщении говорится, что в настоящее время уже подписан договор с подрядной организацией и начат процесс сноса разрушенных конструкций. Речь идет о полном демонтаже 18 квартир, которые были уничтожены в результате обстрелов.

"Будут демонтированы все конструкции разрушенных квартир. Мы разбираем, усиливаем стены и в дальнейшем планируем укреплять само здание" , — отметил Геннадий Труханов.

Демонтаж пострадавших зданий в Одессе

Напомним, что в результате обстрела Одессы 24 января в жилой дом на проспекте Шевченко попали обломки российского БпЛА. Больше всего пострадал именно второй этаж, и было принято решение о полном его демонтаже.

Компенсации за разрушенное жилье

Ранее мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Также мы писали, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они могут получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.

Добавим, что жители многоэтажки в Одессе, пострадавшей от удара российского дрона 2 марта, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.

Одесса
ремонт
Геннадий Труханов
Одесская область
компенсация
Одесская ОГА
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дом

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