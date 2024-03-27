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Демонтаж разрушенной части здания на Добровольского может занять месяц — особенности работ

27 марта 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Демонтаж разрушенной части здания на Добровольского может занять месяц — особенности работ
Рабочий на объекте. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В настоящее время уже начались работы по демонтажу и укреплению части многоэтажки в Одессе, где полностью разрушены 18 квартир. Сначала будет проведен демонтаж верхних этажей, однако в дальнейшем планируется полностью устранить разрушенную часть здания.

Об этом сообщил заместитель Гендиректора подрядной компании Рожко Евгений Николаевич.

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Особенности демонтажа

Фирма-подрядчик ООО "Хай-Тек Элит-Строй" заключила договор с Департаментом благоустройства Одессы и проводит аварийно-демонтажные работы и укрепление здания. Заместитель генерального директора Евгений Рожко сообщил, что в настоящее время в работах задействованы шесть работников, которые будут проводить демонтаж с 9 по 3 этажей.

"В конце у нас должны остаться первые три этажа, тогда мы сможем приступить к разработке проекта по восстановлению и укреплению многоэтажки. Только после этого сможем провести полный демонтаж 1, 2 и 3 этажей", — отметил заместитель гендиректора.

Он также подчеркнул, что для жителей соседнего подъезда многоэтажки нет угрозы из-за проведения аварийно-демонтажных работ. Кроме этого, фирма сотрудничает с районным ЖКХ, с которым поддерживает связь при нахождении личных вещей жильцов.

"Приходят люди, они осматривают оставшиеся в разрушенных квартирах вещи. Они сами решают, что надо оставить, а что — забрать" , — прокомментировал Евгений Михайлович.

Как долго будут идти работы

Демонтаж фирма-подрядчик должна была начать с самого утра, однако из-за погоды проводить соответствующие работы было опасно. Евгений Михайлович отмечает, что общий срок выполнения будет зависеть от многих факторов, в том числе и от погоды.

"Работы будут продолжаться в течение 3 недель. Может быть дольше, примерно месяц, в зависимости от погоды. Торопиться также не можем, ведь есть угроза обрушения здания" , — прокомментировал он.

Компенсации за разрушенное жилье

Ранее мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Также мы писали, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они могут получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.

Добавим, что жители многоэтажки в Одессе, пострадавшей от удара российского дрона 2 марта, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.

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