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Завершили первый этап работ в доме на Добровольского в Одессе — что дальше

13 мая 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Завершили первый этап работ в доме на Добровольского в Одессе — что дальше
Завершили демонтаж части дома в Одессе. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Все работы по демонтажу конструкций в доме, в который попал российский дрон, завершены. Следующим этапом станет подготовка проекта капитального ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Мэр Одессы сообщил, что после окончания работ по демонтажу начнется разработка проектной документации, которая определит задачу капитального ремонта здания. Кроме того, около места происшествия обустроили пост Муниципального караула — правоохранители будут следить за безопасностью дома.

"Демонтажные работы завершены, подрядчики покинули строительную площадку. На месте будет развернут пост Муниципального караула, чтобы избежать "заселения" асоциальных элементов. В настоящее время ведутся подготовительные работы по проектированию капитального ремонта этой части дома" , — отметили в городском совете.

Пост муниципального караула в Одессе
В Одессе развернули пост Муниципального караула. Фото: Одесский горсовет

Состояние многоэтажки на Добровольского

В горсовете отмечают, что в уцелевшей части здания проживать безопасно, однако на обеспечение всех условий уходит много времени. Да, могут не работать лифты, а также у некоторых квартиры будет отсутствовать газ.

"Я думаю, что в ближайшее время мы сможем вернуть людей в свои дома. Но не будет работать лифт и в некоторых квартирах не будет газа. Коммуникации будем подключать постепенно, в индивидуальном порядке. Все муниципальные службы находятся в контакте с жильцами дома", — отметил городской голова.

Компенсации за поврежденное жилье

Размер денежной выплаты увеличился с 523 долларов за квадратный метр до 657 долларов для 5-комнатных и 691 долларов для 2-комнатных квартир. В общей сложности в этом доме уже отработано 14 из 18 уничтоженных квартир — большинству владельцам уничтоженных квартир предоставлены сертификаты по программе "єВідновлення".

Атака на Одессу

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" поврежденного жилого дома, полностью разрушены 18 квартир.

Всего этой страшной ночью россияне лишили жизни двенадцати человек, из них пятеро малолетних детей.

Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

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