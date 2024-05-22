Восстановление дома в Сергеевке после попадания российской ракеты продолжается — на каком этапе

Многоэтажка в Сергеевке в Одесской области. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области.

В ночь на 1 июля 2022 года российские кафиры обстреляли курортный поселок Сергеевка, что в Одесской области — ракеты Х-22 попали в жилую многоэтажку. В результате обстрела почти 40 человек получили травмы, еще 16 жителей дома погибли. Среди 106 квартир в доме разрушены или уничтожены были 105. В течение двух лет многоэтажка отстраивается и завершен один из этапов работ.

Об этом сообщает пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Что сделано

На сегодняшний день выполнена очистка поверхностей стен и потолков от старой отделки. Проложены внутренние электросети в квартирах и смонтирован силовой кабель. Старая штукатурка на потолках и стенах демонтирована, работы по демонтажу старых труб, дверей и систем освещения в квартирах продолжаются.

Состояние квартиры в многоэтажке в Сергеевке. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Уже устроена большая часть межкомнатных перегородок и стен. Устанавливаются новые лифты. Производится утепление фасада дома и укрытие.

Восстановление построек, поврежденных от российских атак

Мы раньше писали, что в многоэтажке на Добровольского в Одессе все работы по демонтажу завершены. Следующим этапом станет подготовка проекта капитального ремонта.

Также мы сообщали, что в Одессе решили провести капитальный ремонт сразу двух жилых домов, разрушенных ракетными атаками РФ на город. Но только на разработку необходимых бумаг готовы потратить более 2 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе капитально отремонтируют многоквартирный дом по ул. Канатная, 1а, который 20 июля 2023 разрушила российская ракета. На работы по восстановлению готовы потратить почти три миллиона гривен