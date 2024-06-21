Многоэтажка в Сергеевке в Одесской области: когда закончат работы

Восстановление дома в Сергеевке продолжается. Фото: Агентство восстановления

Многоквартирный дом в курортном поселке Сергеевка Одесской области был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской атаки. Ракетой Х-22 было уничтожено 159 квартир из 160. В течение двух лет многоэтажка отстраивается, работы продолжаются до сих пор, однако вскоре должны закончиться.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления, которое занимается его восстановлением.

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Ход работ

Сейчас в квартирах выполняют малярные работы, продолжают демонтаж старых и монтаж новых поверхностей стен и полов. Также устанавливают новые водостоки.

Дом в Сергеевке восстанавливают. Фото: Агентство восстановления



В местах общего использования устраивают стяжку пола. Кроме того, уже смонтирован силовой кабель и продолжается утепление основных стен фасада и стен балконов.

Восстановление зданий, поврежденных от российских атак

Мы раньше писали, что в многоэтажке на Добровольского в Одессе все работы по демонтажу завершены. Следующим этапом станет подготовка проекта капитального ремонта.

Также мы сообщали, что в Одессе решили провести капитальный ремонт сразу двух жилых домов, разрушенных ракетными атаками РФ на город. Но только на разработку необходимых бумаг готовы потратить более 2 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе капитально отремонтируют многоквартирный дом по ул. Канатная, 1а, который 20 июля 2023 года разрушила российская ракета. На работы по восстановлению готовы потратить около 3 миллионов гривен.