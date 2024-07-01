Ракетный удар по Сергеевке 1 июля 2022: как это было

Разрушенный дом в Сергеевке атакой россиян 1 июля 2022 года. Фото: Константин и Влада Либеровы

Два года назад, 1 июля 2022 года, российская ракета оборвала жизнь 21 человека в спокойном городке Сергеевка Одесской области. Эта атака превратила мирный курорт в место трагедии. Разрушение и боль оставили незабываемый след в сердцах жителей, а работы по восстановлению продолжаются до сих пор.

Журналисты Новини.LIVE напомнили хронику событий ко второй годовщине трагедии.

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Въезд в Сергеевку. Фото: Новини.LIVE

Попадания 1 июля

Год назад, 1 июля 2022 года, в мирный курортный городок Сергеевка в Одесской области попали российские ракеты, нанеся огромные разрушения. Три ракеты Х-22, запущенные с самолетов ТУ-22 из акватории Черного моря, попали в жилой девятиэтажный дом и две базы отдыха. Более 20 зданий были разрушены или серьезно повреждены, ущерб исчисляется в миллиардах гривен. Взрывы испугали горожан и оставили многих без крова.

Обломки разрушенного дома в Сергеевке. Фото: Константин и Влада Либеровы

Временное решение вместо остекления в доме спустя год. Фото: Новини.LIVE

Трагические последствия

Эта трагедия унесла жизни 21 человека. В девятиэтажном доме погибли 16 человек, среди которых пятеро детей в возрасте от 3 до 17 лет. На базе отдыха "Годжи" ракета унесла жизни пяти человек, включая 10-летнего мальчика. Также 38 человек получили ранения, а семеро были спасены из-под завалов.

Люди остались без дома в результате трагедии в Сергеевке. Фото: Константин и Влада Либеровы

Тяжело раненая женщина, которую удалось доставить в больницу, позже скончалась от полученных травм. Это был болезненный и незабываемый день для местных жителей и их семей.

Спасатели после трагедии в Сергеевке. Фото: Константин и Влада Либеровы

Ремонт длится больше года

После трагического инцидента, повлекшего разрушение многоэтажки, начались активные восстановительные работы. В декабре 2022 года было выделено более 10 млн грн на первые этапы ремонта. Однако договор был заключен с нарушениями, поэтому работа подрядчика была прекращена, а правоохранительные органы начали расследование.

Дом в Сергеевке по состоянию на 2022 год. Фото: Одесский городской совет

Дом по состоянию на 2023 год. Фото: Новини.LIVE

Новый тендер, объявленный в октябре 2023 года, предусматривает комплексное восстановление здания с внутренней и внешней отделкой, устройством всех коммуникаций и их подключение к сети. Подрядчика избрали в декабре, а работы оценили более чем в 75 млн грн. Завершить ремонт планируется до конца 2024 года.

Работы в доме продолжаются. Фото: Служба восстановления

Этот проект является не только восстановлением жилья, но и символом устойчивости и надежды для всех жителей Сергеевки, которые пережили эту трагедию и смотрят в будущее с новыми силами и надеждой.