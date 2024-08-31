Відключення світла в Одесі на 31 серпня через ремонтні роботи: адреси

Не тільки графіки — у деяких одеситів не буде світла до вечора
Сьогодні, 31 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- вул. Окружна,
- вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 19/8, 8, 8г,
- вул. Урожайна,
- вул. Фонтанська дорога, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
- пров. Морехідний, 13,
- вул. Чубаївська,11,11/а/1,11б,11в,11г,
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж,
- вул. Леваневського, 9а-48,
- вул. Літературна, 1, 21/1,
- пров. Компасний, 1-21.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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