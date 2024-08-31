Відключення світла в Одесі на 31 серпня через ремонтні роботи: адреси

Робітники ДТЕК проводять ремонт на електромережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 31 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

вул. Окружна,

вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 19/8, 8, 8г,

вул. Урожайна,

вул. Фонтанська дорога, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,

пров. Морехідний, 13,

вул. Чубаївська,11,11/а/1,11б,11в,11г,

вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж,

вул. Леваневського, 9а-48,

вул. Літературна, 1, 21/1,

пров. Компасний, 1-21.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: