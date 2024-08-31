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Не только графики — у некоторых одесситов не будет света до вечера

31 августа 2024 10:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе на 31 августа из-за ремонтных работ: адреса
Рабочие ДТЭК производят ремонт на электросетях. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 31 августа, кроме стабилизационных отключений, тысячи одесситов будут без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение большинства горожанам обещают вернуть до 20:00, однако некоторые без электроэнергии будут до поздней ночи. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

  • ул. Окружная,
  • ул. Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 4л, 19/8, 8, 8г,
  • ул. Урожайно,
  • ул. Фонтанская дорога, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
  • пров. Мореходный, 13,
  • ул. Чубаевская,11,11/а/1,11б,11в,11г,
  • ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1в-15ж,
  • ул. Леваневского, 9а-48,
  • ул. Литературная, 1, 21/1,
  • пров. Компасный, 1-21.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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