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Пробки и часы в очередях — выезд в Румынию через трассу Одесса — Рени затруднен

31 августа 2024 10:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 31 августа
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на трассе Одесса — Рени в направлении границы с Румынией в субботу утром, 31 августа. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины. Также усложнен и въезд в Украину.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта на выезде из Одессы, в районе биопарка, Хлебодарском, Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдаются очереди на въезд и выезд из Украины.

Жара и часы в пробках — выезд за границу из-за Одесщины осложнен - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередь на пересечение границы простирается на несколько километров. На картах этот участок красный, что свидетельствует об очень затрудненном движении.

Жара и часы в пробках — выезд за границу из-за Одесщины осложнен - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на подъезде к селам Николаевка-Новороссийская, Сарата, Заря и у Татарбунаров и Измаила, также большая пробка есть и в селе Орловка перед КПП.

Пробки и часы в очередях — выезд в Румынию из-за трассы Одесса — Рени осложнен - фото 3
Пробки в сторону Румынии. Фото: скриншот
Пробки и часы в очередях — выезд в Румынию из-за трассы Одесса — Рени усложнен - фото 4
Пробки в селе Орловка. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы в обе стороны. На картах этот участок обозначен красным цветом. Кроме того, зафиксированы и пробки на въезд и выезд из Рени.

Пробки и часы в очередях — выезд в Румынию из-за трассы Одесса — Рени осложнен - фото 5
Дорога к Рени. Фото: скриншот

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