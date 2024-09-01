Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 1 сентября

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на трассе Одесса — Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией в воскресенье вечером, 1 сентября. Кроме этого, сейчас собираются очереди и из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины. Также усложнен и въезд в Украину.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта на выезде из Одессы, в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдаются очереди на въезд и выезд из Украины.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозаче — Тудора" очередей на пересечение границы нет. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на подъезде к Сарате, в районе Зари и у Татарбунаров и Измаила.

Пробки в сторону Румынии. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы в обе стороны. На картах этот участок обозначен красным цветом. Кроме того, зафиксированы и пробки на въезд и выезд из Рени.