Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні увечері, 1 вересня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на трасі Одеса — Рені в напрямку кордону з Молдовою та Румунією у неділю увечері, 1 вересня. Окрім цього, наразі збираються черги й з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини. Також ускладнений і в'їзд в Україну.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту на виїзді з Одеси, у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом спостерігаються черги на в'їзд і виїзд з України.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону немає. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на під'їзді до Сарати, у районі Зорі та біля Татарбунарів й Ізмаїла.

Затори у бік Румунії. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону в обидва боки. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. Окрім цього, зафіксовані й затори на в'їзд і виїзд з Рені.