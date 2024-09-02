Одесса — жемчужина у моря: чем известен этот уникальный город

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Одесса, известная как торговый и туристический центр Украины, сохраняет свою уникальную культуру, которая формировалась многие столетия. Это город с теплым морем, неповторимым юмором и богатой историей, привлекающий гостей со всего мира.

В День города журналисты Новини.LIVE сделали подборку интересных фактов об Одессе.

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Одесса историческая

С момента своего основания Одесса являлась ключевым торговым портом, что обусловило ее разнообразное население. Ведь первое поселение на месте современной Одессы называлось Коцюбиев или Коцюбей . Впоследствии оно было переименовано в Хаджибей, а затем в Одессу. Здесь в мире и согласии жили греки, итальянцы, украинцы, турки, албанцы и евреи, каждый из которых оставил свой отпечаток в культуре города. Всего в городе переплелись культуры и традиции более 130 национальностей. Во время второй мировой войны Одесса была в оккупации 907 дней. После освобождения города был снят фильм "Жажда", рассказывающий об этих событиях. Под Одессой находится система катакомб протяженностью 3000 км — самая большая в мире.

Одесский колорит

Сегодня Одесса славится своим уникальным колоритом. Одесситы известны своим теплым юмором и легко узнаваемым специфическим акцентом, а также знаменитым рынком Привоз, аналога которому нет в мире. Это город, где творили великие поэты, где сатирики писали свои яркие рассказы, а Одесская киностудия подарила миру множество любимых кинофильмов. В частности, в Одессе снималась и была похоронена известная актриса немого кино Вера Холодна, ставшая легендой украинского кинематографа.

Одесса — центр культуры

Прогулка по городу открывает перед гостями более 1000 достопримечательностей, имеющих статус объектов культурного наследия. Среди них — всемирно известная Потемкинская лестница, насчитывающая 192 ступеньки, и Одесская опера, один из старейших и красивейших театров Европы. И вообще центральная часть города вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с буферной зоной.

В городе работают более 50 музеев и галерей, и функционирует более 20 заведений высшего образования.

И это лишь часть того, чем может гордиться Одесса. Этот город, объединяющий в себе старину и современность, традиции и новации, остается одним из самых привлекательных туристических центров Украины.

Одесская кухня

Одесская кухня — яркое отражение многонационального характера городов. Благодаря смешению разных кулинарных традиций, здесь возникли блюда, которые невозможно найти ни в одном другом уголке мира, а именно:

Форшмак

Баклажанная икра

Маленькая жареная рыбка

Деруны с форшмаком

Рапаны

Одесская паста

Напитки Одесса также славится своими домашними настойками и наливками. К примеру, здесь популярны вишневка и абрикосовка, которые обычно подают в маленьких стаканчиках во время праздничных застолий.

Одесса европейская

Но Одесса — это не только история. Сегодня она является современным европейским городом с богатой культурной жизнью. Еще до войны она была известна как город 100 фестивалей. Этот город всегда жил активной культурной жизнью, и мы верим, что эти традиции вернутся.

Также в Одессе есть 22 города-собратья, с которыми поддерживает культурные, экономические и социальные связи. В городе находится самая маленькая площадь в мире – площадь Остапа Бендера, которая занимает всего 5 м². Кроме этого, у Одессы есть собственная порода собак — Одис, которая была выведена именно в этом городе.

Одесса известна и своей футбольной командой "Черноморец", имеющей богатую историю и преданных поклонников.

Одесса — это жемчужина у моря, которая всегда восхищала своей неповторимой атмосферой и культурным богатством. Независимо от того, сколько раз вы были в Одессе, этот город всегда найдет, чем вас удивить.