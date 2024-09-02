Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Чем известна Одесса — Новини.LIVE собрали интересные факты ко Дню города arrow

Чем известна Одесса — Новини.LIVE собрали интересные факты ко Дню города

2 сентября 2024 12:36
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса — жемчужина у моря: чем известен этот уникальный город
Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесса, известная как торговый и туристический центр Украины, сохраняет свою уникальную культуру, которая формировалась многие столетия. Это город с теплым морем, неповторимым юмором и богатой историей, привлекающий гостей со всего мира.

В День города журналисты Новини.LIVE сделали подборку интересных фактов об Одессе.

Читайте также:

Одесса историческая

С момента своего основания Одесса являлась ключевым торговым портом, что обусловило ее разнообразное население. Ведь первое поселение на месте современной Одессы называлось Коцюбиев или Коцюбей . Впоследствии оно было переименовано в Хаджибей, а затем в Одессу. Здесь в мире и согласии жили греки, итальянцы, украинцы, турки, албанцы и евреи, каждый из которых оставил свой отпечаток в культуре города. Всего в городе переплелись культуры и традиции более 130 национальностей. Во время второй мировой войны Одесса была в оккупации 907 дней. После освобождения города был снят фильм "Жажда", рассказывающий об этих событиях. Под Одессой находится система катакомб протяженностью 3000 км — самая большая в мире.

Одесский колорит

Сегодня Одесса славится своим уникальным колоритом. Одесситы известны своим теплым юмором и легко узнаваемым специфическим акцентом, а также знаменитым рынком Привоз, аналога которому нет в мире. Это город, где творили великие поэты, где сатирики писали свои яркие рассказы, а Одесская киностудия подарила миру множество любимых кинофильмов. В частности, в Одессе снималась и была похоронена известная актриса немого кино Вера Холодна, ставшая легендой украинского кинематографа.

Одесса — центр культуры

Прогулка по городу открывает перед гостями более 1000 достопримечательностей, имеющих статус объектов культурного наследия. Среди них — всемирно известная Потемкинская лестница, насчитывающая 192 ступеньки, и Одесская опера, один из старейших и красивейших театров Европы. И вообще центральная часть города вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с буферной зоной.

  • В городе работают более 50 музеев и галерей, и функционирует более 20 заведений высшего образования.

И это лишь часть того, чем может гордиться Одесса. Этот город, объединяющий в себе старину и современность, традиции и новации, остается одним из самых привлекательных туристических центров Украины.

Одесская кухня

Одесская кухня — яркое отражение многонационального характера городов. Благодаря смешению разных кулинарных традиций, здесь возникли блюда, которые невозможно найти ни в одном другом уголке мира, а именно:

  • Форшмак
  • Баклажанная икра
  • Маленькая жареная рыбка
  • Деруны с форшмаком
  • Рапаны
  • Одесская паста

Напитки Одесса также славится своими домашними настойками и наливками. К примеру, здесь популярны вишневка и абрикосовка, которые обычно подают в маленьких стаканчиках во время праздничных застолий.

Одесса европейская

Но Одесса — это не только история. Сегодня она является современным европейским городом с богатой культурной жизнью. Еще до войны она была известна как город 100 фестивалей. Этот город всегда жил активной культурной жизнью, и мы верим, что эти традиции вернутся.

  • Также в Одессе есть 22 города-собратья, с которыми поддерживает культурные, экономические и социальные связи. В городе находится самая маленькая площадь в мире – площадь Остапа Бендера, которая занимает всего 5 м². Кроме этого, у Одессы есть собственная порода собак — Одис, которая была выведена именно в этом городе.
  • Одесса известна и своей футбольной командой "Черноморец", имеющей богатую историю и преданных поклонников.

Одесса — это жемчужина у моря, которая всегда восхищала своей неповторимой атмосферой и культурным богатством. Независимо от того, сколько раз вы были в Одессе, этот город всегда найдет, чем вас удивить.

Также важные новости дня по теме:

Одесса города история Одесская область театр Одесская ОГА Одесский порт Новости Одессы кухня

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:08 Утрата ВУД — выдают ли сейчас дубликат документа

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

13:00 Украинцы могут получать две соцвыплаты сразу — что нужно знать

12:59 День города без воды — кому из одесситов отключили водоснабжение

12:58 Россияне жестоко пытают крымских татар в колонии — Лубинец выступил с заявлением

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

12:55 В харьковской подземной школе раздался первый звонок

12:53 Народный синоптик Наталка Диденко предупредила о дождях и грозах — какие области в опасности

12:50 Общественный транспорт для учеников в Киеве снова стал бесплатным — что нужно сделать

Эксклюзив

12:40 Сколько стоит собрать ребенка в школу — обзор цен во Львове

12:39 Бойцы Омеги показали, как уничтожили позиции оккупантов на Запорожском направлении

13:08 Утрата ВУД — выдают ли сейчас дубликат документа

13:00 Украинцы могут получать две соцвыплаты сразу — что нужно знать

12:59 День города без воды — кому из одесситов отключили водоснабжение

12:58 Россияне жестоко пытают крымских татар в колонии — Лубинец выступил с заявлением

12:55 В харьковской подземной школе раздался первый звонок

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

12:53 Народный синоптик Наталка Диденко предупредила о дождях и грозах — какие области в опасности

12:50 Общественный транспорт для учеников в Киеве снова стал бесплатным — что нужно сделать

Эксклюзив

12:40 Сколько стоит собрать ребенка в школу — обзор цен во Львове

12:39 Бойцы Омеги показали, как уничтожили позиции оккупантов на Запорожском направлении

12:36 Чем известна Одесса — Новини.LIVE собрали интересные факты ко Дню города

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

31 августа 2024
Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования