В Одессе отмечают День города

Торжества в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня Одесса отмечает День города. Из-за ситуации с безопасностью масштабных мероприятий в этом году не будут проводить, однако некоторые торжества все же состоялись.

В частности, на Думской площади состоялась торжественная церемония поднятия флагов.

На торжественном мероприятии побывали корреспонденты Новини.LIVE.

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Церемония началась с исполнения гимна Украины оркестром ВМС и минуты молчания по погибшим. Среди поднятых флагов — флаг Украины и Одессы, военных подразделений, защищающих Украину, и стран-партнеров, поддерживающих борьбу с российскими захватчиками. В мероприятии приняли участие представители военных и силовых структур, руководители города и региона.

"Это ежегодная мера, но во время полномасштабной войны чувствуется ценность жизни и характер нашей мамы, мужество и сердечность. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших всех воинов, защитников и защитниц за то, что мы можем сегодня участвовать в этих торжественных мероприятиях", — сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Мэр города отметил, что в тяжелых условиях войны Одесса идет по пути устойчивого развития.

"Несмотря на войну, Одесса — развивается! Вместе мы создаем ту Одессу, которая станет воплощением наших мечтаний и надежд", — добавил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов и Олег Кипер во время поднятия флага. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого по случаю Дня города вручили награду почетному гражданину Одессы. В частности, почетный знак имени Григория Маразли получил, одесский журналист и телеведущий, редактор альманаха "Дерибасовская — Ришельевская" Феликс Кокрихт.

" Это для меня самая большая награда. Я вам честно говорю", — добавил редактор.

Редактор альманаха "Дерибасовская - Ришельевская" Феликс Кокрихт. Фото: Новини.LIVE

Он также выразил приветствие одесситам, в частности тем, кто сейчас на фронте, а также работающим на благо города. Отдельную благодарность получили матери военных.