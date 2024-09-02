СБУ задержала осведомительницу российского ГРУ, которая планировала ракетный удар по Николаеву

Правоохранитель ведет осведомительницу. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала шпионку российской военной разведки, которая собирала координаты для нанесения ракетных ударов по Николаеву. Злоумышленница пыталась подготовить обстрел оборонно-промышленных объектов города, пытаясь обойти систему ПВО.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Российская информатор и представитель СБУ. Фото: СБУ

Детали дела

Женщина, бывшая бухгалтер местного предприятия, собирала координаты объектов, которые могли бы стать мишенью для российских ударов. Среди таких объектов – заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины. Для того чтобы помочь российским агрессорам избежать украинской системы ПВО, информатор пыталась выявить местоположение зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Она объезжала город на общественном транспорте и проводила разведку пешком, фиксируя потенциальные цели на камеру телефона, притворяясь, что разговаривает с кем-то.

Переписка в телефоне предательнице. Фото: СБУ

В телефоне предательницы обнаружили фото военных объектов. Фото: СБУ 1/2 ​ 2

Информацию передавала куратору

Все собранные данные злоумышленница обобщала в отчеты для своего куратора — кадрового сотрудника главного управления Генштаба ВС РФ. Контрразведка СБУ задержала осведомительницу. У нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для связи с оккупантами.

Какое наказание за сотрудничество с РФ

К настоящему моменту задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы. Злоумышленница находится под стражей. Операцию по ее задержанию проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.