СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яка планувала ракетний удар по Миколаєву

Правоохоронець веде інформаторку. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала інформаторку російської воєнної розвідки, яка збирала координати для нанесення ракетних ударів по Миколаєву. Зловмисниця намагалася підготувати обстріл оборонно-промислових об'єктів міста, намагаючись обійти системи ППО.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі справи

Жінка, колишня бухгалтерка місцевого підприємства, збирала координати об'єктів, які могли б стати мішенню для російських ударів. Серед таких об'єктів — заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України. Для того, щоб допомогти російським агресорам уникнути української системи ППО, інформаторка намагалася виявити місця розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій ЗСУ. Вона об'їжджала місто на громадському транспорті та проводила дорозвідку пішки, фіксуючи потенційні цілі на камеру телефону, прикидаючись, що розмовляє з кимось.

Переписка в телефоні зрадниці. Фото: СБУ

В телефоні зрадниці знайшли фото військових об'єктів. Фото: СБУ 1 / 2

Інформацію передавала куратору

Всі зібрані дані зловмисниця узагальнювала у звіти для свого куратора — кадрового співробітника головного управління Генштабу ЗС РФ. Контррозвідка СБУ затримала інформаторку. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з окупантами.

Яке покарання за співпрацю з РФ

На цей момент затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Зловмисниця перебуває під вартою. Операцію з її затримання проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.