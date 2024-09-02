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Планувала удари по Миколаєву — СБУ затримала російську шпигунку

2 вересня 2024 11:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яка планувала ракетний удар по Миколаєву
Правоохоронець веде інформаторку. Фото: СБУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Служба безпеки України затримала інформаторку російської воєнної розвідки, яка збирала координати для нанесення ракетних ударів по Миколаєву. Зловмисниця намагалася підготувати обстріл оборонно-промислових об'єктів міста, намагаючись обійти системи ППО.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Російська інформаторка і представник СБУ. Фото: СБУ

Деталі справи

Жінка, колишня бухгалтерка місцевого підприємства, збирала координати об'єктів, які могли б стати мішенню для російських ударів. Серед таких об'єктів — заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України. Для того, щоб допомогти російським агресорам уникнути української системи ППО, інформаторка намагалася виявити місця розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій ЗСУ. Вона об'їжджала місто на громадському транспорті та проводила дорозвідку пішки, фіксуючи потенційні цілі на камеру телефону, прикидаючись, що розмовляє з кимось.

  • Переписка з Куратором
    Переписка в телефоні зрадниці. Фото: СБУ
  • Фото військових об'єктів
    В телефоні зрадниці знайшли фото військових об'єктів. Фото: СБУ
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Інформацію передавала куратору

Всі зібрані дані зловмисниця узагальнювала у звіти для свого куратора — кадрового співробітника головного управління Генштабу ЗС РФ. Контррозвідка СБУ затримала інформаторку. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з окупантами.

Яке покарання за співпрацю з РФ

На цей момент затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Зловмисниця перебуває під вартою. Операцію з її затримання проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

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