Вибух пролунав на Миколаївщині

На Миколаївщині пролунали вибухи
2 вересня 2024 11:08
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
На Миколаївщині зараз, 2 вересня, місцеві жителі чули вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу балістики.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
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Вибухи на Миколаївщині 2 вересня
Вибухи на Миколаївщині почули о 11:07. Він пролунав через п'ять хвилин після оголошення про повітряну тривогу.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та центральних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.
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