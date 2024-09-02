Вибух пролунав на Миколаївщині

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

На Миколаївщині зараз, 2 вересня, місцеві жителі чули вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

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Допис військових. Фото: скриншот

Вибухи на Миколаївщині 2 вересня

Вибухи на Миколаївщині почули о 11:07. Він пролунав через п'ять хвилин після оголошення про повітряну тривогу.

Повідомлення про тривогу від мера Миколаєва. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та центральних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.