Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза обстрілу півдня — російські кораблі на чергуванні у Чорному морі arrow

Загроза обстрілу півдня — російські кораблі на чергуванні у Чорному морі

2 вересня 2024 10:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Загроза з Чорного моря сьогодні: скільки кораблів росіяни вивели на чергування
Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок понеділка, 2 вересня, російські військові не виводили ракетоносії  в Чорне та Азовське моря. Носії "Калібрів"  заведені в пункти базування. Але ворог готовий до обстрілів із Середземного моря. Також не варто забувати, що росіяни можуть завдавати ударів навіть зі своїх військових портів.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі російські кораблі відсутні, а в Азовському перебувають три бойові кораблі РФ, але без ракетоносіїв. У Середземному морі перебуває два російських судна, одне з них є носієм "Калібрів" загальним залпом до восьми ракет.

Ракетоносії окупантів на чергуванні — яка ситуація у Чорному морі - фото 1
Інформація про рух флоту Росії станом на 1 вересня. Фото: ВМС ЗС України

Рух Керченською протокою

Щодо проходу суден в інтересах загарбників, то через Керченську протоку, за останню добу в інтересах Росії прохід здійснили 11 суден до Чорного моря, при цьому шість рухалося у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшли аж десять суден, з яких два рухалося з Босфору.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").

  • Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе "Sea Baby" у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

Також важливі новини дня по темі:

 

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракетний удар загроза кораблів ракетоносій

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:19 Планувала удари по Миколаєву — СБУ затримала російську шпигунку

11:16 Польща підіймала авіацію в небо через російську атаку на Україну

11:15 Кравець пояснив, чим займається в Динамо у ролі радника президента клубу

11:10 В Україні впав попит на валюту — дані міжбанку

11:08 На Миколаївщині пролунали вибухи

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

11:00 Українці отримають по 21 тис. грн на підготовку до зими — хто має право

10:58 Загроза обстрілу півдня — російські кораблі на чергуванні у Чорному морі

10:49 У Києві зросла кількість постраждалих через ракетну атаку

10:45 В Україні змінили порядок мобілізації для деяких громадян — що відомо

10:34 Прикордонники Помсти знищили склад зі снарядами та техніку росіян біля Бахмута — відео

11:19 Планувала удари по Миколаєву — СБУ затримала російську шпигунку

11:16 Польща підіймала авіацію в небо через російську атаку на Україну

11:15 Кравець пояснив, чим займається в Динамо у ролі радника президента клубу

11:10 В Україні впав попит на валюту — дані міжбанку

11:08 На Миколаївщині пролунали вибухи

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

11:00 Українці отримають по 21 тис. грн на підготовку до зими — хто має право

10:58 Загроза обстрілу півдня — російські кораблі на чергуванні у Чорному морі

10:49 У Києві зросла кількість постраждалих через ракетну атаку

10:45 В Україні змінили порядок мобілізації для деяких громадян — що відомо

10:34 Прикордонники Помсти знищили склад зі снарядами та техніку росіян біля Бахмута — відео

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги