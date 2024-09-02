Угроза с Черного моря сегодня: сколько кораблей россияне вывели на дежурство

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро понедельника, 2 сентября, российские военные не выводили ракетоносители в Черное и Азовское моря. Носители "Калибров" заведены в пункты базирования. Но враг готов к обстрелам из Средиземного моря. Также не стоит забывать, что россияне могут наносить удары даже со своих военных портов.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море российские корабли отсутствуют, а в Азовском находятся три боевых корабля РФ, но без ракетоносителей. В Средиземном море находится два российских судна, одно из них является носителем "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

Информация о движении флота России по состоянию на 1 сентября. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по Керченскому проливу

Что касается прохода судов в интересах захватчиков, то через Керченский пролив, за последние сутки в интересах России проход совершили 11 судов к Черному морю, при этом шесть двигалось в направлении пролива Босфор. До Азовского моря прошли десять судов, из которых два двигались из Босфора.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").