Жителя Миколаєва затримали за роботу на ФСБ: що загрожує зраднику

Правоохоронці викрили агента ФСБ у Миколаєві. Фото: СБУ

У Миколаєві правоохоронці затримали місцевого жителя, який зливав розвіддані ворожій армії. Під виглядом кур'єра агент шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ, та тепер може до кінця життя просидіти за ґратами.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідоимили у пресслужбі СБУ.

Читайте також:

Допис СБУ. Фото: скриншот

Деталі діяльності

Раніше неодноразово судимий за вбивство, грабіж та розбій чоловік, який провів майже 20 років за ґратами, знайшов собі нову "роботу" — агентом ФСБ РФ. Миколаївець взявся коригувати ворожі обстріли на півдні України, а для цього використовував анонімний чат у Telegram.

Листування агента з ворогом. Фото: СБУ

Його "кураторів" найбільше цікавили підрозділи морської піхоти, тактична авіація та локації з ремонту техніки. Також особливу увагу агент мав приділити медичним закладам, військовому шпиталю та об'єктам критичної інфраструктури.

Агент РФ надсилав відео даних про ЗСУ. Фото: СБУ

Для збору інформації чоловік вирішив піти на хитрість і влаштувався у сервіс швидкої доставки. Ця робота дозволяла йому вільно пересуватися містом, вивідувати потрібні дані і залишатися поза підозрою. За кожне успішне завдання, яке включало фото, відео та карти з геолокаціями, ворог обіцяв щедру грошову винагороду. Втім, "професійну" кар'єру агента швидко припинили українські правоохоронці.

Обшуки та затримання

Під час виконання чергового завдання — фотографування і визначення геолокації місця дислокації одного з підрозділів Сил оборони України — чоловіка затримали. У його квартирі знайшли телефони з доказами злочинної діяльності та банківські картки, на які надходила "винагорода" від агресора.

СБУ викрила ворожого агента. Фото: Офіс Генпрокурора

Чоловіку висунули підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Тепер за кур'єрські послуги жителю Миколаєва світить довічне позбавлення волі.