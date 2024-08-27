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Наводил ракеты на юг — курьер из Николаева работал на ФСБ

27 августа 2024 13:44
Верзилова Єлизавета - редактор
Жителя Николаева задержали за работу на ФСБ: что чревато предателем
Правоохранители разоблачили агента ФСБ в Николаеве. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Николаеве правоохранители задержали местного жителя, который сливал разведданные вражеской армии. Под видом курьера агент шпионил за подразделениями морской пехоты ВСУ, но теперь может до конца жизни просидеть за решеткой.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Детали деятельности

Ранее неоднократно судимый за убийство, грабеж и разбой мужчина, проведший почти 20 лет за решеткой, нашел себе новую "работу" — агентом ФСБ РФ. Николаевец взялся корректировать вражеские обстрелы на юге Украины, а для этого использовал анонимный чат в Telegram.

Наводил ракеты на юг — курьер из Николаева работал на ФСБ - фото 2
Переписка агента с врагом. Фото: СБУ

Его "кураторов" больше всего интересовали подразделения морской пехоты, тактическая авиация и локации по ремонту техники. Также особое внимание агент должен был уделить медицинским учреждениям, военному госпиталю и объектам критической инфраструктуры.

Курьер из Микомаева сливал информацию о ВСУ врагу
Агент РФ посылал видео данных о ВСУ. Фото: СБУ

Для сбора информации мужчина решил пойти на хитрость и устроился в сервис скорой доставки. Эта работа позволяла ему свободно передвигаться по городу, разведывать нужные данные и оставаться вне подозрения. За каждую успешную задачу, включавшую фото, видео и карты с геолокациями, враг обещал щедрое денежное вознаграждение. Впрочем, "профессиональную" карьеру агента быстро прекратили правоохранители.

Обыски и задержание

При выполнении очередной задачи — фотографирование и определение геолокации места дислокации одного из подразделений Сил обороны Украины — мужчину задержали. В его квартире нашли телефоны с поличным и банковские карточки, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора.

Задержали агента РФ в Николаеве: подрабатывал курьером
СБУ разоблачила вражеского агента. Фото: Офис Генпрокурора

Мужчине выдвинули подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Теперь за курьерские услуги жителю Николаева светит пожизненное лишение свободы.

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14:11 Харлан лично вручила свою саблю ФК Металлист 1925

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