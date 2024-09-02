В Одесі відзначають День міста

В Одесі урочисто підняли прапор з нагоди Дня міста
Сьогодні Одеса відзначає День міста. Через безпекову ситуацію масштабних заходів цьогоріч не проводитимуть, однак деякі урочистості все ж таки відбулися. Зокрема на Думській площі відбулася урочиста церемонія підняття прапорів.
На урочистому заході побували кореспонденти Новини.LIVE.
Церемонія розпочалась з виконання гімну України оркестром ВМС і хвилини мовчання за загиблими. Серед піднятих стягів — прапор України та Одеси, військових підрозділів, що боронять Україну, та країн-партнерів, які підтримують боротьбу з російськими загарбниками. В заході взяли участь представники військових і силових структур, керівники міста та регіону.
"Це щорічний захід, але під час повномасштабної війни відчувається цінність життя і характер нашої мами, мужність і сердечність. Я хочу в першу чергу подякувати наших усім воїнам, захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні брати участь у цих урочистих заходах", — сказав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Мер міста відзначив, що в важких умовах війни, Одеса йде шляхом сталого розвитку.
"Попри війну, Одеса — розвивається! Разом ми створюємо ту Одесу яка стане втіленням наших мрій і сподівань", — додав мер Одеси Геннадій Труханов.
Окрім цього, з нагоди Дня міста вручили нагороду почесному громадянину Одеси. Зокрема почесний знак імені Григорія Маразлі отримав, одеський журналіст та телеведучий, редактор альманаху "Дерибасівська — Рішельєвська" Фелікс Кокрихт.
"Це для мене найбільша нагорода. Я вам чесно кажу", — додав редактор.
Він також висловив привітання одеситам, зокрема тим, хто зараз на фронті, а також тим, хто працює на благо міста. Окрему подяку отримали матері військових.
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