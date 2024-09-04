Одесский городской совет приглашает к обсуждению новой редакции Устава города

Одесский оперный театр. Фото: ОМР

Одесский городской совет начал работу над новой редакцией Устава территориального общества города. Обсуждение проекта состоится 10 сентября 2024г. Горожане могут подавать свои предложения до 09 сентября.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.

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Устав территориального общества города Одессы является основным нормативно-правовым актом, регулирующим жизнь городской общины. В нем четко прописаны все символы города, праздничные даты, границы, принципы самоуправления. Редактировать его решили из-за произошедших в городе за последние годы изменений. Предложения принимались в период с 07 марта по 07 апреля 2023 года. По информации мэрии, после их обработки рабочей группой была подготовлена доработанная версия проекта, обнародованная на официальном сайте городского совета.

"В соответствии с распоряжением городского головы до 09 сентября 2024 года будет продолжаться сбор дополнительных предложений и замечаний к проекту Устава. Предложения можно направлять в электронной форме по адресу rada@omr.gov.ua или в печатной форме по адресу: кабинет 206, пл. Думская, 1, г. Одесса", — говорится в сообщенные мэрии.

В частности, в проект уже внесен перевод на украинский язык гимну Одессы "Край Черного моря". Также переименование топонимов и т.д.

Когда состоится обсуждение

10 сентября 2024 в 12:00 состоится общественное обсуждение проекта через интернет-конференцию. Рабочая группа призывает всех заинтересованных принять участие в обсуждении и внести свои предложения, которые помогут усовершенствовать Устав города Одессы и сделать его более соответствующим современным вызовам и потребностям общества.