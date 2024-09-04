Геннадій Труханов вручив премію "Культурна столиця" видатним одеським митцям

Вручення премії. Фото: ОМР

В Одесі вручили щорічну муніципальну премію "Культурна столиця" видатним діячам культури та мистецтва. Цьогорічні лауреати відзначені за вагомий внесок у розвиток культури, який особливо важливий під час війни, коли мистецтво підтримує дух і єдність нації.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

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Церемонія вручення нагород

Під час церемонії вручення нагород, мер Одеси Геннадій Труханов підкреслив, що культура під час війни стає не лише джерелом натхнення, а й незламною силою. Саме вона об'єднує українців і підтримує їх у важкі часи.

"Ідеї та почуття, які ви передаєте через свою творчість, стають підтримкою для наших співгромадян, зцілюють рани та дарують надію на краще завтра", — сказав мер.

Премію "Культурна столиця" отримали