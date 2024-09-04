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В Одесі вручили премії "Культурна столиця" — хто отримав нагороди

4 вересня 2024 10:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Геннадій Труханов вручив премію "Культурна столиця" видатним одеським митцям
Вручення премії. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі вручили щорічну муніципальну премію "Культурна столиця" видатним діячам культури та мистецтва. Цьогорічні лауреати відзначені за вагомий внесок у розвиток культури, який особливо важливий під час війни, коли мистецтво підтримує дух і єдність нації.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в Одеській міській раді

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Мер міста Геннадій Труханов та Михайло Рева. Фото: ОМР 

Церемонія вручення нагород

Під час церемонії вручення нагород, мер Одеси Геннадій Труханов підкреслив, що культура під час війни стає не лише джерелом натхнення, а й незламною силою. Саме вона об'єднує українців і підтримує їх у важкі часи.

"Ідеї та почуття, які ви передаєте через свою творчість, стають підтримкою для наших співгромадян, зцілюють рани та дарують надію на краще завтра", — сказав мер.

Премію "Культурна столиця" отримали

  • Ірина Бірюкова — генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України.
  • Дмитро Величко — заслужений діяч мистецтв України, декан художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.
  • Володимир Врублевський — диригент-постановник проекту "VLASNE. Ukrainian Project: чотири століття української музики від Бортнянського до Вакарчука", маестро Одеської національної опери.
  • Стас Жалобнюк — один із найяскравіших та найнеординарніших художників Одеси, який досяг нового етапу у своїй творчості під час повномасштабної війни.
  • Олександр Самусенко — головний режисер Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька.
  • Тетяна Іванова — українська акторка, клоунеса, волонтерка, яка з початку війни активно бере участь у репертуарних спектаклях театру "Маски".
  • Семен Кантор — мистецтвознавець, арт-критик, директор Музею сучасного мистецтва в Одесі.
  • Павло Козленко — заслужений працівник культури України, громадський діяч, кандидат філософських наук, директор Музею геноциду "Територія пам’яті".
  • Михайло Рева — заслужений художник України, скульптор, засновник фонду RevaFoundation, співзасновник благодійного фонду "Майбутнє".
  • Есфір Серпіонова — художниця, майстриня українського декоративно-ужиткового мистецтва, кандидат педагогічних наук.

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