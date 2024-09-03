Одесити можуть отримати компенсацію за придбані генератори з міського бюджету

Працюючий генератор під час вимкнення світла. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла продовжуються для багатоквартирних будинків — це справжня проблема. Без електрики не працює ліфт, відсутня вода та опалення. Вихід — електрогенератори, вартість яких покривається з міського бюджету у вигляді компенсації.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Хто може отримати компенсацію

За інформацією Департаменту міського господарства Одеси, отримати часткову компенсацію за придбані електрогенератори можуть: об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). Сума відшкодування становить до 70% від вартості генератора, але не більше 100 тисяч гривень на одного учасника. Також за правилами прилад має бути закуплений у період воєнного стану, а учасники здійснюють оплату через установи банків.

Як отримати компенсацію на генератори

Для отримання компенсації необхідно подати пакет документів на розгляд спеціальної комісії, а саме.

заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми (додаток до Порядку);

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Деталі щодо переліку необхідних документів і процесу подання можна знайти на офіційному сайті міської ради за посиланням omr.gov.ua.