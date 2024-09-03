Одесити можуть отримати компенсацію за придбані генератори з міського бюджету

До 70% від вартості генератора — одесити можуть отримати компенсацію
Відключення світла продовжуються для багатоквартирних будинків — це справжня проблема. Без електрики не працює ліфт, відсутня вода та опалення. Вихід — електрогенератори, вартість яких покривається з міського бюджету у вигляді компенсації.
Про це у вівторок, 3 вересня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Хто може отримати компенсацію
За інформацією Департаменту міського господарства Одеси, отримати часткову компенсацію за придбані електрогенератори можуть: об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). Сума відшкодування становить до 70% від вартості генератора, але не більше 100 тисяч гривень на одного учасника. Також за правилами прилад має бути закуплений у період воєнного стану, а учасники здійснюють оплату через установи банків.
Як отримати компенсацію на генератори
Для отримання компенсації необхідно подати пакет документів на розгляд спеціальної комісії, а саме.
- заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми (додаток до Порядку);
- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
- документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
Деталі щодо переліку необхідних документів і процесу подання можна знайти на офіційному сайті міської ради за посиланням omr.gov.ua.
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