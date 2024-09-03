Загроза з Чорного моря сьогодні: росіяни вивели споряджений ракетоносій

Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок вівторка, 3 вересня, російські військові вивели споряджений ракетоносій в Чорне море. Носії "Калібрів" знаходяться на чергуванні й в Середземному морі. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий.

Про це у понеділок, 3 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі один ракетоносій з чотирма ракетами. В Азовському російські кораблі відсутні. У Середземному морі перебуває два російських судна, одне з них є носієм "Калібрів" загальним залпом до восьми ракет.

Рух Керченською протокою

Щодо проходу суден в інтересах загарбників, то через Керченську протоку за останню добу в інтересах Росії прохід здійснили шість суден до Чорного моря, при цьому два рухалося у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшли аж 15 суден, з яких сім рухалося з Босфору.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").