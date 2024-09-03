Вибух пролунав в Одесі: яка загроза

Дим здіймається після вибуху. Фото: скриншот

В Одесі у вівторок, 3 вересня, прогримів потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибухи в Одесі 3 вересня

Вибухи містяни почули о 09:40. Він пролунав без оголошення повітряної тривоги. Ракетну небезпеку у Повітряних силах оголосили тільки через 2 хвилини.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеської та Сумської областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Укриття в Одесі: адреси

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.