Вибух пролунав в Одесі: яка загроза

В Одесі пролунав вибух
В Одесі у вівторок, 3 вересня, прогримів потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи в Одесі 3 вересня
Вибухи містяни почули о 09:40. Він пролунав без оголошення повітряної тривоги. Ракетну небезпеку у Повітряних силах оголосили тільки через 2 хвилини.
Де оголошена повітряна тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеської та Сумської областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.
Укриття в Одесі: адреси
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
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