Відключення світла в Одесі на 3 вересня через ремонтні роботи: адреси

Зменшення обсягів електроенергії та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі
Сьогодні, 3 вересня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00. Також зазначимо, що сьогодні зранку ДТЕК зменшив обсяги споживання для Одеси.
Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- вул. Одеської громади
- вул. Астрономічна, 4 — 18 (парні)
- вул. Гвардійська, 2
- вул. Дмитріївська
- вул. Немировича-Данченка, 1 — 9, 12, 14
- вул. Рясна, 8
- вул. Окружна, 11, 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1
- вул. Ромашкова, 1, 1а, 2-28 (парні)
- вул. Сакко 2а, 6
- вул. Симоненка, 2а, 62
- вул. Собінова, 1 — 14, 16, 18
- вул. Толбухіна
- вул. Чубаївська
- вул. Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 - 5
- пров. Лазурського
- пров. Прорізний, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25
- вул. Садова Балка, 45
Роботи до 20.00
Центральний РЕМ:
- вул. Композитора Вербицького
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 1а, 11 — 17, 19а, 50/2
- вул. Малиновського, 96 — 110
- вул. М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40
- вул. Спартаківська, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35
- вул. Ференца Ліста
- пров. Парашутний, 1,1б
- пров. Спартаківський, 25
Роботи до 19.00
Обсяги електроенергії зменшено
Окрім цього, сьогодні зранку світла буде менше ніж вчора передбачалося. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі з 9:00 до 12:00 буде відключено одразу 2 групи, замість одної.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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