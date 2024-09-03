Відключення світла в Одесі на 3 вересня через ремонтні роботи: адреси

Лампочка світить. Фото: Pixel

Сьогодні, 3 вересня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00. Також зазначимо, що сьогодні зранку ДТЕК зменшив обсяги споживання для Одеси.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Адреси відключень. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

вул. Одеської громади

вул. Астрономічна, 4 — 18 (парні)

вул. Гвардійська, 2

вул. Дмитріївська

вул. Немировича-Данченка, 1 — 9, 12, 14

вул. Рясна, 8

вул. Окружна, 11, 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1

вул. Ромашкова, 1, 1а, 2-28 (парні)

вул. Сакко 2а, 6

вул. Симоненка, 2а, 62

вул. Собінова, 1 — 14, 16, 18

вул. Толбухіна

вул. Чубаївська

вул. Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 - 5

пров. Лазурського

пров. Прорізний, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25

вул. Садова Балка, 45

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

вул. Композитора Вербицького

вул. Ближні Млини (Кондренка), 1а, 11 — 17, 19а, 50/2

вул. Малиновського, 96 — 110

вул. М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40

вул. Спартаківська, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35

вул. Ференца Ліста

пров. Парашутний, 1,1б

пров. Спартаківський, 25

Роботи до 19.00

Обсяги електроенергії зменшено

Окрім цього, сьогодні зранку світла буде менше ніж вчора передбачалося. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі з 9:00 до 12:00 буде відключено одразу 2 групи, замість одної.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: