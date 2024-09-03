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Зменшення обсягів електроенергії та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі

3 вересня 2024 09:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі на 3 вересня через ремонтні роботи: адреси
Лампочка світить. Фото: Pixel
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 3 вересня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00. Також зазначимо, що сьогодні зранку ДТЕК зменшив обсяги споживання для Одеси.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Адреси відключень. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

  • вул. Одеської громади  
  • вул. Астрономічна, 4 — 18 (парні)
  • вул. Гвардійська, 2
  • вул. Дмитріївська  
  • вул. Немировича-Данченка, 1 — 9, 12, 14
  • вул. Рясна, 8
  • вул. Окружна, 11, 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1 
  • вул. Ромашкова, 1, 1а, 2-28 (парні)
  • вул. Сакко 2а, 6  
  • вул. Симоненка, 2а, 62  
  • вул. Собінова, 1 — 14, 16, 18
  • вул. Толбухіна  
  • вул. Чубаївська
  • вул. Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 - 5
  • пров. Лазурського 
  • пров. Прорізний, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25
  • вул. Садова Балка, 45  

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

  • вул. Композитора Вербицького  
  • вул. Ближні Млини (Кондренка), 1а, 11 — 17, 19а, 50/2
  • вул. Малиновського, 96 — 110  
  • вул. М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40
  • вул. Спартаківська, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35  
  • вул. Ференца Ліста 
  • пров. Парашутний, 1,1б
  • пров. Спартаківський, 25

Роботи  до 19.00

Обсяги електроенергії зменшено

Окрім цього, сьогодні зранку світла буде менше ніж вчора передбачалося. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі з 9:00 до 12:00 буде відключено одразу 2 групи, замість одної.

Зменшення обсягів електроенергії та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі - фото 2
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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