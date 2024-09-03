Отключение света в Одессе на 3 сентября из-за ремонтных работ: адреса

Лампочка светит. Фото: Pixel

Сегодня, 3 сентября, кроме стабилизационных отключений , тысячи одесситов будут без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение большинства горожанам обещают вернуть до 20:00. Также отметим, что сегодня утром ДТЭК снизил объемы потребления для Одессы.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Адреса отключений. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

ул. Одесской общины

ул. Астрономическая, 4 — 18 (парни)

ул. Гвардейская, 2

ул. Дмитриевская

ул. Немировича-Данченко, 1 — 9, 12, 14

ул. Обильно, 8

ул. Окружная, 11, 11а, 11б, 13, 13/б/2, 13а, 13б, 13б/корп.1

ул. Ромашкова, 1, 1а, 2-28 (парни)

ул. Сакко 2а, 6

ул. Симоненко, 2а, 62

ул. Собинова, 1 — 14, 16, 18

ул. Толбухина

ул. Чубаевская

ул. Медовый переулок (пер. Щукина), 1 - 5

пер. Лазурского

пер. Прорезной, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25

ул. Садовая Балка, 45

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

ул. Композитора Вербицкого

ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1а, 11 — 17, 19а, 50/2

ул. Малиновского, 96 — 110

ул. М. Бабаджаняна, 30, 32, 34, 36а, 38, 38/корп.1, 40

ул. Спартаковская, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35

ул. Ференца Листа

пер. Парашютный, 1,1б

пер. Спартаковский, 25

Работы до 19.00

Объемы электроэнергии уменьшены

Кроме этого, сегодня утром света будет меньше, чем вчера предполагалось. По информации ДТЭК Одесские электросети с 9:00 до 12:00 будут отключены сразу 2 группы, вместо одной.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: