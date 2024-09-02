Ко дню города в Одессе установили новые укрытия — где именно
Ко Дню города в Одессе открыто два новых укрытия, которые обеспечат безопасность жителей в случае воздушных угроз. Оба хранилища появились в центре в местах отдыха одесситов.
Журналисты Новини.LIVE узнали об этом от главы фонда "Юность 2.0" Ильи Блохина.
Где установили укрытие
Одно укрытие расположено в Греческом парке возле детской площадки, второе — в парке Победы на одной из аллей. Оба хранилища оснащены современными системами освещения и автоматического открывания дверей, что обеспечит их быстрый доступ в случае чрезвычайной ситуации.
Директор фонда "Юность 2.0" Илья Блохин рассказал, что защитные сооружения устанавливаются на средства благотворителей. В городе уже шесть таких сооружений. Они все равно укомплектованы, отличаются только внешним оформлением.
Укрытие в Одессе: адреса
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
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