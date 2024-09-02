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Одесса во время войны — как жил город последние 922 дня

2 сентября 2024 18:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
С начала войны Одесса пережила более полутора тысяч тревог
Последствия обстрелов в Одессе Фотоколлаж: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесса, один из крупнейших городов Украины, играет важную роль во время полномасштабной войны, служа убежищем для тысяч беженцев и продолжая снабжать мир необходимым зерном через свои порты. С начала войны город пережил более полутора тысяч тревог и не раз подвергался ракетным ударам.

В День города журналисты Новини.LIVE решили вспомнить, как Одесса пережила 922 дня войны.

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Самые масштабные атаки за 922 дня войны

  • За более чем два года войны, русские войска обстреляли город около сотни раз. Ракеты и шахеды попадали в жилые дома, базы отдыха, а также в транспортную и энергетическую инфраструктуру. В результате этих атак по меньшей мере 63 человека погибли еще несколько сотен получили ранения.
  • 23 апреля 2024 года российские военные нанесли ракетный удар по жилому комплексу "Тирас". 7 человек погибли, среди которых три поколения одной семьи — мать, трехмесячная дочь и бабушка, а также беременная спортсменка и ее муж; 18 человек получили ранения.
  • 14 июня 2023 года, утром, очередной ракетный удар российскими "Калибрами" привел к масштабным разрушениям и гибели мирных жителей. В одном из районов города разрушен склад торговой сети "Таврия-В", в другом — поврежден многоэтажный жилой комплекс, ресторан McDonald's, Музей интересной науки, магазины и другие гражданские объекты. Также пострадал Национальный университет "Одесская политехника".
Одесса во время войны — ключевая роль в зерновом экспорте и обстрелах - фото 2
Следствия удара по торговому центру в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • В ночь на 23 июля 2023 года российские войска выпустили по Одесской области 19 ракет. В результате ночной атаки в Одессе пострадали 25 памятников культурного наследия, расположенных непосредственно в зоне ЮНЕСКО, разрушены жилые дома. Один человек погиб, 22 получили ранения, в том числе 4 детей. Одна из русских ракет типа попала Преображенский собор.
Одесса во время войны — ключевая роль в зерновом экспорте и обстрелах - фото 3
Последствия удара по собору в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • В результате массированной воздушной атаки ракетами "Оникс" и беспилотниками в ночь на 25 сентября в Одессе большие разрушения получили здания Морского вокзала, многоэтажную гостиницу "Одесса" и другие объекты в историческом центре города, а также были уничтожены зернохранилища и складские здания в порту.
  • В ночь на 2 марта в Пересыпском районе Одессы в результате взрыва российского шахеда полностью с девятого до первого этажа обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Погибли 12 человек, среди них пятеро детей.
Одесса во время войны — ключевая роль в зерновом экспорте и обстрелах - фото 4
Последствия удара по жилому дому в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • В результате ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года погиб 21 человек и 73 жителя были ранены.
  • 29 апреля 2024 года россияне ударили ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом по дворцу студентов Национального университета "Одесская юридическая академия". В результате удара погибли 8 человек и более 30 раненых.

И это только несколько из них. За 922 дня город пережил 1577 воздушных тревог, что равняется 63 дням и 19 часам.

Одесса во время войны - ключевая роль в зерновом экспорте и обстрелах - фото 1
Последствия удара по магазину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — несокрушима

Несмотря на все сложности, Одесса продолжает выполнять свою стратегическую роль в обеспечении мирового рынка зерном. Благодаря зерновому коридору из порта города вышло 2 379 судов, которые перевезли более 64 миллионов тонн зерна в 46 стран мира, обеспечивая стабильность продовольственной поставки во многих регионах. Кроме этого город приютил по меньшей мере 85,5 тысячи беженцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий.

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Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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