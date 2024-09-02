В Одессе горела жилая квартира

Фото: ГСЧС

Сегодня в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар на балконе в жилом доме. Спасатели оперативно эвакуировали жителей и ликвидировали возгорание, не допустив его распространения на соседние квартиры.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Детали пожара

По информации спасателей, пожар вспыхнул на балконе четвертого этажа четырехэтажного жилого дома. Огонь была охвачена площадью 8 м². Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома и ликвидировали возгорание, не допустив угрозы соседним квартирам.

Сколько спасателей работало

На место происшествия были направлены 7 единиц техники и 26 пожарных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также 1 единица техники и 2 человека личного состава от коммунального учреждения "Спасительно-водолазная служба". В настоящее время обстоятельства пожара устанавливаются.

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