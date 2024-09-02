В Одесі горіла житлова квартира

Пожежа в Одесі — на Черемушках горіла квартира
Сьогодні в Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа на балконі у житловому будинку. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців та ліквідували загоряння, не допустивши його поширення на сусідні квартири.
Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Деталі пожежі
За інформацією рятувальників, пожежа спалахнула на балконі четвертого поверху чотириповерхового житлового будинку. Вогоннем була охоплена площа 8 м². Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку і ліквідували займання, не допустивши загрози для сусідніх квартир.
Скільки рятувальників працювало
На місце події були направлені 7 одиниць техніки та 26 вогнеборців від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу від комунальної установи "Рятувально-водолазна служба". Наразі обставини пожежі з'ясовуються.
Горить квартира, що робити
- Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я. Ні в якому разі не біжіть — це ще більше роздуває вогонь.
- Якщо ви у висотному будинку — не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.
- Якщо загорілась проводка — спочатку потрібно знеструмити джерело.
- Викликати рятувальників за номером — 101.
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