В Одесі горіла житлова квартира

Фото: ДСНС

Сьогодні в Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа на балконі у житловому будинку. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців та ліквідували загоряння, не допустивши його поширення на сусідні квартири.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Деталі пожежі

За інформацією рятувальників, пожежа спалахнула на балконі четвертого поверху чотириповерхового житлового будинку. Вогоннем була охоплена площа 8 м². Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку і ліквідували займання, не допустивши загрози для сусідніх квартир.

Скільки рятувальників працювало

На місце події були направлені 7 одиниць техніки та 26 вогнеборців від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу від комунальної установи "Рятувально-водолазна служба". Наразі обставини пожежі з'ясовуються.

Горить квартира, що робити