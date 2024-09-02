В Одесі засуджено бойовика батальйону "Призрак" терористичної організації "ЛНР"

Засуджений за зраду чоловік. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жителя Одеси засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації "ЛНР". Бойовик батальйону "Призрак" діяв проти українських військових у 2014-2015 роках і не висловив каяття у суді.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Прокурори Одеської обласної прокуратури довели, що у 2014 році чоловік вступив до незаконного збройного підрозділу "ЛНР" — 14-го батальйону територіальної оборони "Призрак". Там він отримав позивний "Санта". У період з червня 2014 по 2015 рік він активно чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, що брали участь в антитерористичній операції.

Де воював зрадник

В лавах бойовиків він воював у Лисичанську, де намагався утримати місто під контролем незаконних збройних формувань РФ і захоплював населені пункти та інші об'єкти на території Луганської області. Внаслідок "успішного" виконання завдань засуджений був призначений на посаду командира роти 14-го батальйону.

Зрадники, які воювали проти України. Фото: Одеська обласна прокуратура

Повернення до Одеси

Наприкінці 2015 року він вийшов зі складу терористичної організації й виїхав до Росії. Повернувшись до Одеси, він намагався уникнути правосуддя, залишаючись у місті під виглядом звичайного громадянина. Затримано його було у серпні 2023 року, після чого він перебував під вартою до винесення вироку.

Ностальгує за Радянським Союзом

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину, але не розкаявся. Він висловив ностальгію за Радянським Союзом і заявив, що навіть якби міг повернути час назад, знову б скоїв той самий злочин. Висловлюючи бажання, щоб російські війська дійшли до Одеси та Львова, він також заявив, що хоче, щоб Одеса приєдналася до Росії.

Яке покарання за зраду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Санкція цієї статті передбачає 14 років ув'язнення.