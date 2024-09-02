В Одессе осужден боевик батальона "Привидение" террористической организации "ЛНР"

Осужденный за измену человек. Фото: Одесская областная прокуратура

Житель Одессы приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации "ЛНР". Боевик батальона "Призрак" действовал против украинских военных в 2014-2015 годах и не выразил раскаяния в суде.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Прокуроры Одесской областной прокуратуры доказали, что в 2014 году мужчина вступил в незаконное вооруженное подразделение "ЛНР" — 14-го батальона территориальной обороны "Призрак". Там он получил позывной "Санта". В период с июня 2014 по 2015 годы он активно оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, участвовавшим в антитеррористической операции.

Где воевал предатель

В рядах боевиков он сражался в Лисичанске, где пытался удержать город под контролем незаконных вооруженных формирований РФ и захватывал населенные пункты и другие объекты на территории Луганской области. В результате "успешного" выполнения задач осужденный был назначен на должность командира роты 14-го батальона.

Предатели, воевавшие против Украины. Фото: Одесская областная прокуратура

Возвращение в Одессу

В конце 2015 года он вышел из состава террористической организации и уехал в Россию. Вернувшись в Одессу, он пытался уйти от правосудия, оставаясь в городе под видом обычного гражданина. Задержан был в августе 2023 года, после чего он находился под стражей до вынесения приговора.

Ностальгирует по Советскому Союзу

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, но не раскаялся. Он выразил ностальгию по Советскому Союзу и заявил, что даже если бы мог вернуть время назад, опять совершил то же преступление. Выражая желание, чтобы российские войска дошли до Одессы и Львова, он также заявил, что хочет, чтобы Одесса присоединилась к России.

Какое наказание за измену

За поддержание публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры житель Одессы осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает 14 лет заключения.