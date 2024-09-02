СБУ и Нацполиция задержали координатора поджигателей в Херсонской, Одесской и Николаевской областях

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала организатор и трое исполнителей, поджигавших автомобили военных. Злоумышленники, жители Херсонской, Одесской и Николаевской областей, действовали по указаниям своих кураторов из РФ.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

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Детали дела

Организатором группы оказался бывший заключенный из Херсона, ранее судимый за наркоторговлю. К незаконной деятельности он привлек свою сожительницу и двух сообщников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме. Фигуранты преступления активно "гастролировали" по трем областным центрам, где сначала отслеживали автомобили украинских защитников, а затем согласовывали потенциальные цели с российским куратором. После получения "отмашки" злоумышленники прибывали в места парковки военных автомобилей в темное время суток и поджигали их. Пикапы, которые использовались для выполнения боевых задач, являлись приоритетными целями для злоумышленников.

Задержанный куратор и его спувжительница. Фото: СБУ

Сколько автомобилей сожгли

Преступники фиксировали возгорание на видеокамеру, а записи передавали координатору, отправлявшему отчеты ФСБ. Таким образом, им удалось поджечь пять транспортных средств Сил обороны.

Телефоны, которые использовались для связи с оккупантами. Фото: СБУ

Оружие, найденное у злоумышленников. Фото: СБУ

Задержание злоумышленников

Главаря группировки и его сожительницу задержали в Одессе, а двух исполнителей — в Херсоне. Во время обысков правоохранители изъяли автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным.

Человек, который поджигал военные машины. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие по дополнительной квалификации их действий.