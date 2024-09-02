В Одессе задержан чиновник за получение взятки в размере 900 долларов

Задержание нарушителя. Фото: Нацполиция

В Одессе задержан начальник одного из отделов квартирно-эксплуатационного управления ВСУ после получения взятки в размере 900 долларов. За свои действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Как выяснили правоохранители, взяточник предложил гражданину, планировавшему заниматься техническим обслуживанием автомобилей, арендовать гаражное помещение площадью 143,1 кв. м и техническая площадка площадью 60 кв. м находящихся на балансе Министерства Обороны Украины. За это он пообещал обеспечить скорый тендер без конкурентов, а также гарантировал беспрепятственную предпринимательскую деятельность.

Давание взятки и задержание

"Бизнесмен" за свои услуги он запросил 300 долларов и ежемесячные откаты в размере 200 долларов. После получения от предпринимателя двух траншей на общую сумму 900 долларов, включавших три месяца дальнейшего сотрудничества, должностного лица задержали. Полиция изъяла деньги и другие вещи, которые могут иметь значение для следствия.

Получена взятка. Фото: Нацполиция

Какое наказание за взятку

Фигуранту поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируемого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 600 гривен.