В Одессе подростки получили ожоги и перелом из-за поражения электрическим током на железнодорожной станции

Парень, получивший травму во время происшествия. Фото: Нацполиция

На железнодорожной станции в Одессе два 14-летних парня получили серьезные травмы после удара электрическим током. Ребята пытались сделать селфи на грузовом вагоне.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Происшествие случилось, когда подростки поднялись на крышу грузового вагона для фотографирования. Один из них коснулся электролинии, в результате чего получил поражение током, а затем схватился за товарища. Оба парня упали из вагона.

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Парень, получивший ожоги. Фото: Нацполиция

Кто нашел пострадавших

Пострадавших обнаружил рабочий станции, сразу вызвал скорую медицинскую помощь. В результате инцидента подростков госпитализировали в детскую областную больницу. Оба имеют ожоги, а один из них также получил перелом бедра.

Правоохранители проводят расследование

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и предоставить ему правовую квалификацию. В то же время правоохранители еще раз подчеркивают опасность пребывания на железнодорожных станциях и вагонах, где высоковольтные линии могут нанести серьезный ущерб даже на расстоянии.