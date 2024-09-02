У Одесі підлітки отримали опіки та перелом через ураження електричним струмом на залізничній станції

Хлопець, який отримав травму під час події. Фото: Нацполіція

На залізничній станції в Одесі двоє 14-річних хлопців отримали серйозні травми після удару електричним струмом. Хлопці намагалися зробити селфі на вантажному вагоні.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі трагедії

Подія сталася, коли підлітки піднялися на дах вантажного вагона для фотографування. Один з них торкнувся електролінії, внаслідок чого отримав ураження струмом, а потім схопився за товариша. Обидва хлопці впали з вагона.

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Хлопець, який отримав опіки. Фото: Нацполіція

Хто знайшов потерпілих

Потерпілих виявив робітник станції, який відразу викликав швидку медичну допомогу. У результаті інциденту підлітків госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Обидва мають опіки, а один з них також отримав перелом стегна.

Правоохоронці проводять розслідування

Наразі поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини події і надати їй правову кваліфікацію. Водночас правоохоронці ще раз наголошують на небезпеці перебування на залізничних станціях і вагонах, де високовольтні лінії можуть завдати серйозної шкоди навіть на відстані.