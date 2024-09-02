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День міста без води — кому з одеситів відключили водопостачання

2 вересня 2024 12:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні 2 вересня: адреси
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 2 вересня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання мають відновити ввечері, о 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 2 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Академіка Заболотного 
  • вул. Варненська
  • вул. Капітана Кузнєцова, 108-110
  • вул. Лесі Українки
  • вул. Керченська
  • вул. Маріупольська
  • вул. 1-ша лінія
  • вул. 14-та лінія
  • вул. Євгена Чикаленко
  • вул. Люстдорфська дорога
  • вул. Айвазовського
  • вул. Сергія Шелухіна
  • вул. Чернігівська
  • вул. Наукова та прилеглі провулки

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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