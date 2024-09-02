В Одесі затримано посадовця за отримання хабаря в розмірі 900 доларів

Затримання порушника. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали начальника одного з відділів квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ після отримання хабаря в розмірі 900 доларів. За свої дії йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Як з'ясували правоохоронці, хабарник запропонував громадянину, який планував займатися технічним обслуговуванням автомобілів, орендувати гаражне приміщення площею 143,1 кв. м та технічний майданчик площею 60 кв. м, що знаходяться на балансі Міністерства Оборони України. За це він пообіцяв забезпечити швидкий тендер без конкурентів, а також гарантував безперешкодну підприємницьку діяльність.

Давання хабаря та затримання

"Бізнесмен" за свої послуги він запросив 300 доларів і щомісячні відкати у розмірі 200 доларів. Після отримання від підприємця двох траншів на загальну суму 900 доларів, що включали три місяці подальшої співпраці, посадовця затримали. Поліція вилучила гроші та інші речі, що можуть мати значення для слідства.

Отриманий хабар. Фото: Нацполіція

Яке покарання за хабар

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою з використанням свого службового становища, що кваліфікується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 605 600 гривень.