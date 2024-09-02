СБУ та Нацполіція затримали координатора підпалювачів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала організатор та трьох виконавців, що підпалювали автомобілі військових. Зловмисники, жителі Херсонської, Одеської та Миколаївської областей, діяли за указівками своїх кураторів з РФ.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

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Деталі справи

Організатором групи виявився колишній в'язень з Херсонщини, раніше засуджений за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та двох спільників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі. Фігуранти злочину активно "гастролювали" по трьох обласних центрах, де спочатку відстежували автомобілі українських захисників, а потім погоджували потенційні цілі з російським куратором. Після отримання "відмашки" зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів у темну пору доби та підпалювали їх. Пікапи, які використовувалися для виконання бойових завдань, були пріоритетними цілями для зловмисників.

Затриманий куратор та його спувмешканка. Фото: СБУ

Скільки автівок спалили

Злочинці фіксували загоряння на відеокамеру, а записи передавали координатору, який відправляв звіти ФСБ. Таким чином, їм вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.

Телефони, які використовували для зв'язку з окупантами. Фото: СБУ

Зброя, яку знайшли у зловмисників. Фото: СБУ

Затримання зловмисників

Ватажка угрупування та його співмешканку затримали в Одесі, а двох виконавців — у Херсоні. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

Чоловік, який підпалював військові автівки. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

На цей час фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство щодо додаткової кваліфікації їхніх дій.