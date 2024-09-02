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Авиация НАТО сейчас над Черным морем — в чем причина

2 сентября 2024 16:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Разведка НАТО над Черным морем продолжается
Разведчик Boeing P-8A Poseidon. Фото: Royal Australian Air Force
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

У южных границ Одесской области сейчас, 2 сентября, фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море на крымском направлении.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Движение разведывательного самолета. Фото: скриншот

Где патрулирует самолет

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует рядом с румынско-украинской границей. Авиация НАТО была замечена в нескольких километрах от Измаила и Орловки. Известно, что он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилию. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно об авиации

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

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