Российские военно-морские силы продолжают накапливать ресурсы

Корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: РосСМИ

Активность российского военно-морского флота может снижаться на время, но это вовсе не означает, что враг отказался от своей агрессивной тактики. Так, оккупанты продолжают накапливать ресурсы готовясь к новым активным действиям.

Об этом в понедельник, 2 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. В любом случае паузы они используют для накопления ресурса, это уже можно.

констатировать как факт", — сказал военный.

По словам Дмитрия Плетенчука, оккупанты также начали модернизировать свой флот. В частности, на Балтийском установлен зенитный комплекс Тор-М2КМ на малый ракетный корабль "Советск". Однако эффективность подобных решений вызывает сомнения.

"На самом деле это один из тех случаев, когда история нас учит, что их она ничему не учит. Они все эти перформансы уже проводили в Черном море. И кажется последний, кто на борту имел что-то подобное, был "Василий Бех", — добавил Плетенчук.

Корабль "Василий Бех" был потоплен украинскими силами неподалеку от острова Змеиный в 2022 году. Это одна из новейших серий кораблей российского флота: первый корабль проекта 22870 был введен в эксплуатацию в 2014 году.