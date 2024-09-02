Російські військово-морські сили продовжують накопичувати ресурси

Корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Активність російського військово-морського флоту може знижуватися на деякий час, але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своєї агресивної тактики. Так, окупанти продовжують накопичувати ресурси, готуючись до нових активних дій.

Про це в понеділок, 2 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати і морські платформи надалі. У будь-якому разі паузи вони використовують для накопичення ресурсу, це вже можна констатувати як факт", — сказав військовий.

За словами Дмитра Плетенчука, окупанти також почали модернізувати свій флот. Зокрема, на Балтійському було встановлено зенітний комплекс Тор-М2КМ на малий ракетний корабель "Совєтськ". Однак ефективність таких рішень викликає сумніви.

"Насправді це один з тих випадків коли історія нас вчить, тому що їх вона нічому не вчить. Вони всі ці перформанси вже проводили в Чорному морі. І здається, останній, хто на борту мав щось подібне, був "Василь Бех", — додав Плетенчук.

Додамо, корабель "Василь Бех" був потоплений українськими силами неподалік від острова Зміїний у 2022 році. Це одна із найновіших серій кораблів російського флоту: перший корабель проєкту 22870, був уведений в експлуатацію 2014 року.