Судно "Сан Северус", перевозящее зерно с оккупированных территорий. Фото: MarineTraffic

Судно "Сан Северус", которое перевозит награбленные украинские товары, недавно прошло через Босфор и направляется в оккупированный Крым. Перед этим оно доставило украденное украинское зерно в страну Ближнего Востока.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала MarineTraffic.

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Четыре дня назад судно без флага прошло через Босфор и сейчас следует в оккупированный Крым. Перед этим "Сан Северус" доставило украденное украинское зерно в Сирию. Также, по последним данным, вчера оно находилось у побережья России. В то же время рядом с "Сан Северусом" находится другое судно - ZAFAR, прибывшее из Йемена.

Больше о краже украинского зерна

Россия продолжает незаконные операции по воровству украинского зерна, используя как российские, так и иностранные корабли для транспортировки украденных ресурсов. Недавно в порту Рени было задержано иностранное судно USKO MFU, ходившее под флагом Камеруна и незаконно перевозившее агропродукцию через оккупированный Крым. Этот балкер стал объектом расследования за нарушение интернациональных норм и прав.

Кроме этого, кафиры впервые вывезли украинское зерно из Севастополя в Венесуэлу с помощью российского судна северного торгового флота ENISEY, которое имеет на борту 27 тысяч тонн мелитопольской пшеницы.

Также российский корабль FEDOR доставило украденное украинское зерно в Сирию, загруженное в закрытом порту Феодосии. Это свидетельствует о дальнейшем использовании оккупированных территорий для контрабанды и продажи украденных украинских ресурсов на международном рынке.