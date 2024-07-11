Затримання судна у порту Рені: що відомо

У порту Рені затримали судно. Фото: Офіс Генпрокурора

В Одеській області, в порту Рені, затримали іноземне судно. Йдеться про "USKO MFU", що ходило під прапором Камеруну та незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Деталі інциденту

Як з'ясували слідчі, це судно порушило українське законодавство та міжнародні морські норми, зайшовши до закритого порту Севастополя. Там його завантажили понад трьома тисячами тонн агропродукції, яку призначили для турецької компанії. Щоб приховати свою діяльність, екіпаж вимкнув Автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), що є серйозним порушенням вимог безпеки мореплавства.

У кінці травня 2024 року судно знову зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою AIS і розвантажило там вантаж з Туреччини. Після цього судно вийшло з порту і направилося до Стамбулу. Однак, коли воно знов увімкнуло систему AIS, то зайшло до одного з портів Молдови. Під час проходу через акваторію порту Рені судно затримали та на підставі ухвали суду наклали на нього арешт. У подальшому його планують передати в управління АРМА.

Які наслідки злочину

Під час обшуку на судні вилучили суднову документацію, систему AIS, комп'ютер та папери, видані окупаційною адміністрацією Севастопольського морського торговельного порту. Капітану судна, громадянину Азербайджану, повідомили про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Капітан судна "USKO MFU" отримав підозру. Фото: Офіс Генпрокурора

Росіяни крадуть українське зерно

Ми писали, що Росія не перестає красти українське зерно. Так, окупанти вперше вивезли його із Севастополя до Венесуели. Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY має на борту 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці.

Також російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.