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Вывозило зерно через Крым — в порту Рени задержано иностранное судно

11 июля 2024 10:27
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Задержание судна в порту Рени: что известно
В порту Рени задержали судно. Фото: Офис Генпрокурора
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области в порту Рени задержали иностранное судно. Речь идет об USKO MFU, что ходило под флагом Камеруна и незаконно вывозило агропродукцию через оккупированный Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Детали инцидента

Как выяснили следователи, судно нарушило украинское законодательство и международные морские нормы, зайдя в закрытый порт Севастополя. Там его загрузили более трех тысяч тонн агропродукции, которую назначили для турецкой компании. Чтобы скрыть свою деятельность, экипаж выключил Автоматическую идентификационную систему (AIS), являющуюся серьезным нарушением требований безопасности мореплавания.

В конце мая 2024 года судно снова зашло в закрытый порт Севастополя с выключенной системой AIS и разгрузило там груз из Турции. После этого судно вышло из порта и направилось в Стамбул. Однако, когда оно снова включило систему AIS, то зашло в один из портов Молдовы. Во время прохода через акваторию порта Рени судно задержали и на основании определения суда наложили на него арест. В дальнейшем его планируют передать в управление АРМА.

Какие последствия преступления

В ходе обыска на судне изъяли судовую документацию, систему AIS, компьютер и бумаги, выданные оккупационной администрацией Севастопольского морского торгового порта. Капитану судна, гражданину Азербайджана, сообщили о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Капитану судна объявили подозрение
Капитан судна "USKO MFU" получил подозрение. Фото: Офис Генпрокурора

Россияне воруют украинское зерно

Мы писали, что Россия не перестает воровать украинское зерно. Так, кафиры впервые вывезли его из Севастополя в Венесуэлу. Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY располагает 27 тысячами тонн мелитопольской пшеницы.

Также российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии.

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