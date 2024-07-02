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Викрадене українське зерно вперше вивозиться з Севастополя до Венесуели

2 липня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни крадуть українське зерно: маршрут судна
Маршрут російського судна з краеним українським зерном. Фото: Миротворець
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росія вже тривалий час вивозить зерно з окупованих територій України, порушуючи суверенітет країни та ігноруючи міжнародне законодавство. Так, чергове російське судно з українською пшеницею вирушило до порту у Венесуелі. 

Про це йдеться на інформаційному порталі центру "Миротворець".

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Маршрут судна

Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY, з реєстраційним номером IMO: 9079169, здійснило рейс із Архангельська до анексованого Севастополя. Там воно завантажило 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці. Після цього ENISEY вирушив до OPL Кавказ, а потім знявся з якоря і попрямував у Босфор.

Росіяни везуть крадене українське зерно до Венесуели
Судно з краденим зерном. Фото: Миротворець.

У системі AIS судно вказало порт призначення — Puerto Cabello у Венесуелі. Це перший випадок, коли викрадене українське зерно перевозиться до цієї країни.

Росія краде українське зерно

Ми писали, що російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.

Також ми повідомляли, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка.

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