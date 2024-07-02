Росіяни крадуть українське зерно: маршрут судна

Викрадене українське зерно вперше вивозиться з Севастополя до Венесуели
Росія вже тривалий час вивозить зерно з окупованих територій України, порушуючи суверенітет країни та ігноруючи міжнародне законодавство. Так, чергове російське судно з українською пшеницею вирушило до порту у Венесуелі.
Про це йдеться на інформаційному порталі центру "Миротворець".
Маршрут судна
Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY, з реєстраційним номером IMO: 9079169, здійснило рейс із Архангельська до анексованого Севастополя. Там воно завантажило 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці. Після цього ENISEY вирушив до OPL Кавказ, а потім знявся з якоря і попрямував у Босфор.
У системі AIS судно вказало порт призначення — Puerto Cabello у Венесуелі. Це перший випадок, коли викрадене українське зерно перевозиться до цієї країни.
Росія краде українське зерно
Ми писали, що російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.
Також ми повідомляли, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка.
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